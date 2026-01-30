Haberler

Trakya'da Hava Sıcaklıkları Düşecek

Trakya'da Hava Sıcaklıkları Düşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MGM'in hava tahmin raporuna göre, Trakya'nın mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren düşmeye başlayacak. 2 ve 3 Şubat tarihlerinde yağışlı hava beklenirken, gece sıcaklıklarının 2-4 dereceye gerilemesi öngörülüyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 31 Ocak-6 Şubat tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Trakya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kuzeybatıdan başlayarak düşmesi bekleniyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Trakya'da hafta sonu itibarıyla hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Zaman zaman yağmur ve yer yer karla karışık yağmur geçişleri tahmin edilirken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen rüzgarın zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. 2 Şubat Pazar ve 3 Şubat Pazartesi günleri Trakya genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, sıcaklıklarda belirgin azalma tahmin ediliyor. Trakya'da gündüz sıcaklıklarının 6-9 derece, gece sıcaklıklarının ise 2-4 derece seviyelerine kadar gerileyeceği öngörülüyor.

Haftanın ortasından itibaren Trakya genelinde yağışların etkisini kaybetmesi, parçalı bulutlu ve yer yer açık havanın hakim olması beklenirken, özellikle sabah ve gece saatlerinde soğuk havanın hissedileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği uyarısı da yapıldı.

Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü, yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olmalarını, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi

İran'a saldırı ihtimali artıyor! Bölgede sıcak gelişme
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
ABD'de Dr. Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı

Trump görev vermişti! Mehmet Öz, Rus ve Ermeni çetelere savaş açtı
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri