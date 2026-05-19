Trakya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

TRAKYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edirne'deki törenler, valilik önünde buluşan kortejin Atatürk Anıtı'na yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşüne; Edirne Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile siyasi partilerin temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk konulup saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, konuşmasında, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih olmadığını belirterek, bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlığa olan inancının ve geleceğe duyduğu umudun simgesi olduğunu dile getirdi.

TEKİRDAĞ'DA TÖRENLER

Tekirdağ'daki törenler de Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve öğrenciler katıldı. Atatürk anıtındaki programın ardından sahil dolgu alanda bulunan amfi tiyatroda etkinlikler devam etti. Amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

ÇORLU'DA AMFİ TİYATRODA KUTLAMA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı'nın anıta çelenk bırakması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından kutlamalar, Çardaklı Amfi Tiyatro'daki etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Törene; Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, 5'inci Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve protokol üyeleri katıldı.

KIRKLARELİ'DE ATATÜRK STADYUMU'NDA PROGRAM

Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk töreni ile başladı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu çelenk bırakırken, kutlamalar daha sonra Atatürk Stadyumu'nda devam etti. İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda, öğrencilerin şiirler okuyup gösteriler yaptı.

