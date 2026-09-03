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Gülşehir'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı

Gülşehir'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı
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NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde yokuş aşağı inen traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde yokuş aşağı inen traktörün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. A.K.'nin kontrolünü yitirdiği 50 AD 580 plakalı traktör, yokuş aşağı inerken girdiği virajda römorkun savrulmasıyla devrildi. Kazada traktör sürücü A.K. ile yanındaki eşi M.K. ve römorktaki kızları M.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.K.'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin jandarma inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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