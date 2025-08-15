Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'nce traktör sürücülerine "Reflektör Tak, Görünür Ol" eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktör kazalarının önüne geçmek için sürücülere yönelik eğitimler düzenliyor.

Yoğun olarak tarımcılıkla uğraşan Alaçam ilçesinde düzenlenen eğitimde "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi ve traktör sürücülerin görünür olması konusunda bilgi verildi.

Eğitimde traktör sürücülerine tarım araçlarının güvenli kullanımı hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterildi.

Ayrıca sürücülere ait traktörlere Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonları standartlarına uygun ikişer adet reflektör takıldı.

Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, projenin tarım araçlarının gece ve gündüz trafikte daha görünür olmasını sağlayarak, kazaların önlenmesine katkı sunacağını dile getirdi.