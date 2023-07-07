Traktör kazasında ölen eski belediye başkanı toprağa verildi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde traktör kazasında hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı İbrahim Altınışık'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.
Traktör kazasında ölen eski belediye başkanı toprağa verildi
KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı İbrahim Altınışık toprağa verildi.
İlçeye bağlı Karbasan köyünde dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden eski Belediye Başkanı İbrahim Altınışık'ın cenazesi Cuma namazı sonrası köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Karbasan köyündeki cenaze törenine Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ahmet Çümen, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, köy halkı ve Altınışık'ın yakınları katıldı.