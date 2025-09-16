Haberler

Traktör Kazası: 32 Yaşındaki Hasan Çakır Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hasan Çakır'ın kazası, mısır silajı yüklü aracının kontrolünü kaybetmesiyle gerçekleşti.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Hasan Çakır (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi Yeniköy Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Hasan Çakır, kullandığı 35 ZHE 27 plakalı traktörün tekerleğinin yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan mısır silajı yüklü traktör, kuru dere yatağına devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Hasan Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çakır'ın cansız bedeni, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
