Emekli polis bahçede çalışırken devrilen traktörünün altında kalıp öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bahçesinde çalışırken traktörünün devrilmesi sonucu emekli polis Mehmet Üstün hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan müdahalelere rağmen Üstün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde bahçesinde çalışırken devrilen traktörünün altında kalan emekli polis Mehmet Üstün (54), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 27330 Sokak'taki bir bahçede meydana geldi. Emekli polis Mehmet Üstün, traktörün arkasına bağlı pullukla bahçeyi sürmeye başladı. Bir süre sonra kayan traktör, dereye düştü. Kazayı fark eden çevredekiler, yardım etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. 2 iş makinesinin de kullanıldığı çalışmalarda, kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, Üstün'ü bulunduğu yerden çıkardı. Üstün, vatandaşların da yardımıyla güvenli bölgeye taşındı. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mehmet Üstün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Üstün'ün ölüm haberi üzerine yakınları sinir krizi geçirdi. Mehmet Üstün'ün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Üstün'ün Antalya Emniyet Müdürlüğü Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görev yaparken yaklaşık 3 yıl önce emekli olduğu öğrenildi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı

Ölümle burun buruna! Dehşet anları kamerada
'İsrail için 100 bin savaşçım hazır' diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

"İsrail için 100 bin asker hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
İstanbul'da fark yedi! Volkan Demirel için çanlar çalıyor

Bırakın puan almayı gol bile atamıyor! İstanbul'da fark yedi
Dehşet anları kamerada! Elektrik akımına kapılan arkadaşını böyle kurtardı

Ölümle burun buruna! Dehşet anları kamerada
Kestaneci Alper’in ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor

Ünü dünyaya yayıldı! Turistler fotoğraf için sıraya giriyor
Sürpriz nikah! Sezgi Sena Akay evlendi

Sessiz sedasız nikah! Ünlü isim herkesi şaşırttı