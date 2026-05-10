Sarıgöl'de devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü Y.B. ve eşi R.B. yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hastaneye kaldırarak müdahalede bulundu.
Alınan bilgiye göre, Y.B. (53) idaresindeki 45 ZF 634 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Alemşahlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada Y.B. (53) ile araçtaki eşi R.B. (48) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan