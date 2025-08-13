Traktör Devrildi: Selami Südüpak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Selami Südüpak, Çerkez Danişment köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayda sürücü Malik Demirci yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

Sekücek - Yeşilyurt köy yolunda dün Malik Demirci idaresindeki 66 HD 306 plakalı saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Selami Südüpak'ın cenazesi, Çerkez Danişment köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Süpüdek'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Dün, Sekücek - Yeşilyurt köy yolunda saman yüklü traktör römorkunun devrilmesi sonucu Selami Südüpak olay yerinde hayatını kaybetmiş sürücü Malik Demirci ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
