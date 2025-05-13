Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 17 yaşındaki Ş.G'nin kullandığı traktör devrildi. Genç, traktörün altında kalarak kaza yerinde hayatını kaybetti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Ş.G'nin (17) kullandığı 42 ZG 173 plakalı traktör, Dikilitaş Mahallesi Dereler mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan Ş.G'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ş.G'nin cenazesi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel