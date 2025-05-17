Trafikteki Tartışma Sonrası Doktor Tutuklandı
Maltepe'de, trafikte tartıştığı taksi şoförünün hastanede hayatını kaybetmesi üzerine ortopedi doktoru F.Ç. tutuklandı. Olay, yol verme nedeniyle çıkan arbede sonucu gerçekleşti.
Maltepe'de, trafikte tartıştığı taksi şoförünün arbedede yere düşerek tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli doktor tutuklandı.
Aydınevler Mahallesi'nde 12 Mart'ta taksi şoförü Ali Zeki Sadıkoğlu (54), ortopedi doktoru F.Ç. (44) ile trafikte yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu çıkan arbedede düşerek başından yaralandı.
Hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan Sadıkoğlu, 13 Mayıs'ta hayatını kaybetti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, taksi şoförünün hayatını kaybetmesi üzerine savcılığın talimatıyla şüpheli F.Ç'yi "kasten öldürme" suçundan gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.