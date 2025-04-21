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Trafikte Tartışma Sonrası İETT Otobüsünün Camı Kırıldı

Trafikte Tartışma Sonrası İETT Otobüsünün Camı Kırıldı
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Arnavutköy'de bir İETT otobüsünün sürücüsüyle trafik nedeniyle tartışan iki kişi, otobüsün ön camını kırdı. Olay anı araç kamerasınca kaydedildi.

Arnavutköy'de bir kişinin sürücüsüyle tartıştığı İETT otobüsünün camını kırması araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy-Haramidere arasında sefer yapan İETT otobüsünün sürücüsüyle, bir otomobilde bulunan kişiler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.

Otomobilden inen 2 kişi, trafikte bekleyen otobüsün yanına gelerek sürücüye tepki gösterdikten sonra, zanlılardan biri aracın ön kapısının camına vurup kırdı.

Olay anı otobüste bulunan araç kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, trafikte duran otobüsün arkasındaki otomobilden inen 2 kişinin araca doğru koşması, sürücüyle tartışması, ardından zanlılardan birinin otobüsün camına vurup kırması yer alıyor.

İETT otobüsü sürücüsünün araçta kamera bulunduğunu ve polisi arayacağını belirtmesi, yolcuların da saldırganlara tepki göstermesi de görüntülere yansıyor. Görüntülerde otobüse zarar veren 2 kişinin çevredekiler tarafından uzaklaştırılması da görülüyor.

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Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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