Trafik Tartışmasında Bıçaklı Tehdit

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de trafikte tartıştığı tartıştığı kamyon şoförünü bıçak çekerek tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Edirne asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafriyat kamyonu şoförü aracın kör noktasından geçmek üzere olan bir otomobile çarptı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilinden inen kişi, kamyon şoförünü eline bıçağı alarak tehdit etti. Hafriyat kamyonu şoförü ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.