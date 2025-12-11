Haberler

Fatih'te trafikte tartışan sürücülere para cezası verildi

Güncelleme:
Fatih'te yol verme meselesi nedeniyle tartışan motosiklet ve otomobil sürücülerine para cezası verildi. Motosiklet sürücüsü, otomobile zarar verdiği ve cep telefonunu fırlattığı için gözaltına alındı.

Fatih'te yol verme meselesi nedeniyle tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet ve otomobil sürücülerine para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Turgut Özal Millet Caddesi'nde iki sürücünün tartışmasına ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemede, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktığı, tartışma sırasında motosiklet sürücüsünün otomobile tekme atarak zarar verdiği ve sürücünün cep telefonunu alıp fırlattığı belirlendi.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsü F.B. (29), motosiklette artçı olarak bulunan S.A. (26) isimli kadın ve otomobil sürücüsü R.B'yi (48) yakaladı.

Her iki sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası kesildi. Motosiklette artçı olarak bulunan kişi hakkında ise "yayaların saygısızca davranışlarda bulunmaları" maddesinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, motosiklet sürücüsüne "zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak", otomobil sürücüsüne ise "muayenesi olmayan araçla trafiğe çıkmak" maddeleri uyarınca idari para cezası verildi.

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü F.B'nin "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
