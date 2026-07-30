Trafik polisi aracına sıkışan kedi, çekiciyle kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafik polisinin ekip otosuna sıkışan kediyi, devriye atan başka bir polis ekibi fark etti. Ekip otosu çekiciyle havaya kaldırıldı, aracın motor koruması söküldü ve kedi kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozhane kavşağında meydana geldi. Bölgede devriye atan polis memurları H.Ç. ve Ü.K., kavşakta bekleyen trafik polisi aracından kedi sesi geldiğini fark etti. Polisler, kendi imkanlarıyla kediyi kurtaramayınca, çekici personelleri Ömer Korkmaz ve Barış Atasoy'u çağırdı.

MOTOR KORUMASI SÖKÜLDÜ

Olay yerine gelen çekici yardımıyla ekip otosunu havaya kaldırıldı. Motor koruması söküldükten sonra kediye ulaşıldı. Ancak kedi motor bloğunun üst kısmına yöneldi. 1 saate yakın süren çalışmanın ardından Barış Atasoy kediyi kurtardı ve ekiplere verdi. Kedinin kurtarılma anı ekipler ve çalışmaları izleyen vatandaşlar tarafından alkışlandı. Polis ekipleri kediyi, belediye görevlilerine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı