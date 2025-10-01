Trafik Kurallarına Uyan Sürücülere Karanfil Dağıttı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde Ahmet Kayak (50), trafikte kurallara uyan, dönüşlerde sinyal veren araç sürücülerine karanfil dağıtıp, kurallara uydukları için teşekkür etti.

Ahmet Kayak, ilçede bazı caddelerde trafikte kurallara uyarak seyreden sürücüleri durdurarak karanfil takdim etti. Bu davranışı ile dikkatleri üzerinde toplayan Kayak, "Sinyal kullanan sürücüler başımın tacıdır" dedi.