Trafik Kazasında Yaralanan Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Hatice Turan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada başka 3 kişi de yaralandı.
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 21 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan Hatice Turan (44) kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Turan'ın cenazesi Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Kazada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarpmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Hatice Turan ve Tuğba Kef yaralanmıştı.