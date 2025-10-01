Aksaray'da Şehit Düşen Jandarma Törenle Uğurlandı

AKSARAY'da otoyolda görevli jandarma ekiplerine ait minibüse, başka bir minibüsün çarptığı kazada şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür (35), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolunun Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Barış Uğur'un kullandığı 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontroller yapan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 68 JAA 150 plakalı Mobil Otoyol Jandarma Karakolu minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit oldu, minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile Sezai Karabulut ve Selahattin Kesin yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Özgür'ün cenazesi, Aksaray'da düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi. Daha sonra şehit Özgür'ün naaşı helallik alınmak üzere Hasanbeyli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Ayşe, babası Muzaffer, kardeşi Esra, ağabeyi Mehmet Özgür ve yakınları gözyaşı döktü. Bekar olduğu öğrenilen Özgür için Yeşilyurt Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Erdinç Yılmaz, Aksaray Vali Yardımcısı Hakan Kılıçkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. Ahat Taşcı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Muzaffer Özgür, sandalyede oturarak cenaze namazını kıldı. Şehit Özgür'ün cenazesi, Yeşilyurt Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.