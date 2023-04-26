TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ, ORGANLARI İSE DÖRT KİŞİYE HAYAT OLDU

ORDU'da, trafik kazasında yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Özgür Öztürk'ün (30) organları, ailesi tarafından bağışlandı.

ORDU'da, trafik kazasında yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen Özgür Öztürk'ün (30) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Öztürk'ün organları, 4 kişiye can ve ışık olması için alınarak, 3 kente gönderildi.

Fatsa ilçesinde 23 Nisan'da geçirdiği trafik kazasında yaralanıp Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Öztürk'ün yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin organ ve doku bağışı sorumlusu tarafından bilgi verilmesinin ardından Öztürk'ün ailesi, organların bağışlanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen girişimlerde sağlık ekipleri organ nakli bekleyen hastalar için harekete geçti. Öztürk'ün karaciğeri Antalya'ya, korneası Samsun'a, böbrekleri ise Erzurum'a organ nakli bekleyen hastalar için gönderildi. (DHA)