Trafik kazasında hayatını kaybeden astsubay toprağa verildi

Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli Kartepe Deniz Hava Komutanlığı yakınlarında dün yolun karşısına geçmek isterken TIR çarpan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Çağatay Subatay, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Evli 2 çocuk babası Subatay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Subatay'ın cenazesi, götürüldüğü Çatalhöyük Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.

