Trafik Kazası Sonrası Tartışma Cinayete Dönüştü

Avcılar'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası hasar miktarı tartışması, Burhan P. tarafından Çağlar Turaloğlu'na silahlı saldırıda bulunulmasıyla sonuçlandı. Turaloğlu, hastanede 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Avcılar'da kaza sonrası taraflar arasında çıkan 'hasar miktarı' tartışması husumete dönüştü. Burhan P., taraflar arasında aracılık yaparken mağdur tarafın uzlaşmaya gitmemesini sağladığını öne sürdüğü Çağlar Turaloğlu (39)'nu silahla öldürdü. Cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 22 Kasım'da Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Çağlar Turaloğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Turaloğlu 9 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıyı Burhan P.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Burhan P. ve olay sırasında yanında bulunduğu öğrenilen Serdar Ö. kısa sürede yakalandı.

TRAFİK KAZASI SONRASI 'HASAR MİKTARI' TARTIŞMASI

Emniyette ifadesi alınan Burhan P.'nin cinayeti, 15 gün önce meydana gelen hasarlı trafik kazası sonrası kendisinden istenen parayı fazla bulduğu için işlediği ortaya çıktı. Taraflar arasında aracılık yaptığı öne sürülen Çağlar Turaloğlu ile Burhan P. arasında bu nedenle husumet oluştuğu öğrenildi. Olay günü arkadaşlarıyla alkol aldığı belirlenen Burhan P.'nin, telefonda bu konuyla ilgili tartıştığı Turaloğlu'nun yanına giderek silahla ateş ettiği tespit edildi. Burhan P.'nin polisteki ifadesinde, "Kaza yapmıştım. Çağlar Turaloğlu karşı tarafa 'Avukata ver, daha fazla para alırsın' diyordu. Bu nedenle aramızda husumet vardı" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
