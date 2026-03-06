Haberler

Ümraniye'de makas atan sürücülere 198 bin lira ceza

Ümraniye'de makas atan sürücülere 198 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye'de yoğun trafikte makas atarak tehlike yaratan iki sürücüye toplam 198 bin 719 lira ceza kesildi. Ayrıca ehliyetlerine 60 gün el konulurken araçları da trafikten men edildi.

ÜMRANİYE'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri belirlenen iki sürücüye toplam 198 bin 719 lira ceza yazılırken ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerin araçları da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan sanal devriye incelemesinde, 3 Mart'ta TEM Otoyolu'nda iki sürücünün yoğun trafikte makas atarak ilerlediği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen H.D. (27) ve M.K. (26) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında; nitelik ve ölçülere aykırı plaka kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, makas atmak, yakın takipte bulunmak ve saygısızca araç kullanmak maddelerinden toplam 198 bin 719 lira ceza yazıldı. Öte yandan iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Şüpheliler, trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Kuveyt petrol üretimini durdurdu

Petrol devi ülke üretimi durdurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Beyaz Saray'dan ABD'nin İran saldırılarına 'GTA' montajlı video paylaşımı

Katliamı, böyle masum göstermeye çalışıyorlar