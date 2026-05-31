Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde trafik yoğunluğu
Kurban Bayramı dönüş yoğunluğunda D-100 kara yolunda meydana gelen kaza sonrası trafik ekipleri, aracı iterek yol kenarına aldı ve trafik kısa sürede normale döndü.
TRAFİK EKİBİ KAZAYA KARIŞAN OTOMOBİLİ İTEREK YOL KENARINA ALDI
Kurban Bayramı tatilinin son günü nedeniyle dönüş yoğunluğunun yaşandığı D-100 kara yolunun Gerede- Karadeniz bağlantı yolu İstanbul yönünde kaza meydana geldi. Kaza sonrası ulaşımın aksamasını önlemek için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekibi, kazaya karışan aracı iterek yolun kenarına aldı. Oluşan trafik kısa sürede normale döndü.
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı