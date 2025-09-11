Haberler

Trabzon Yaylalarında Yağmur ve Sis Manzaraları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nda yağmur sonrası oluşan sis, bölgeye güzel manzaralar kattı. Yöre halkı sürülerini yaylaya çıkarırken, kış hazırlıkları da devam ediyor. Yaylanın bazı bölgelerinde kışın habercisi vargit çiçekleri açmaya başladı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yağmur sonrasında sis oluştu.

Tonya ilçesine yaklaşık 9 kilometre mesafedeki 1300 rakımlı Kadıralak Yaylası, sisle birlikte seyri güzel manzaralar oluşturdu.

Sürülerini yaylaya çıkaran yöre halkı, bir yandan kış hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yağmur altında hayvanlarını otlattı.

Yaylanın bazı bölgelerinde ise yörede kışın habercisi olarak nitelendirilen beyaz, mavi ve mor renklerdeki vargit çiçeklerinin açmaya başladığı görüldü.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
'Yemeğe siyanür kattım' deyip baltayla saldırdı, babası yüzüne kızgın yağ döktü

Aile faciası! "Yemeğe siyanür kattım" deyip baltayla saldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin elini öpmüştü: Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, il emniyet müdürü oldu

İşte Devlet Bahçeli'nin elini öpen ismin yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.