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Trabzon Valisi Şahin'den Gaziler Günü mesajı

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Trabzon Valisi Tahir Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, milletin vatan sevgisinin, fedakarlık ve kahramanlık ruhunun yaşayan timsallerinin gaziler olduğunu belirtti.

19 Eylül Gaziler Günü'nün eşsiz fedakarlıkları bir kez daha hatırlamak, gazilere duyulan minnet ve şükranı ifade etmek için önemli bir gün olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Onların temsil ettiği yüksek değerleri gelecek nesillere aktarmak için önemli bir vesiledir. Bu kutsal mirasa sahip çıkmak, ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımak şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzun en anlamlı göstergesidir. Devletimiz ve necip milletimiz, dün olduğu gibi bugün de kahraman gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yanında olmaya, onların hatıralarını yaşatmaya ve kendilerine duyulan vefa borcunu her daim yerine getirmeye tüm imkanlarıyla devam edecektir."

Kaynak: AA
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