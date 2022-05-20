Trabzon'un yüksek kesimlerine kar yağdı - Haberler

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Trabzon'un yüksek kesimlerine kar yağdı

AA - Gazi Nogay - Güncel
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Trabzon'un yüksek kesimlerine kar yağdı

Trabzon'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece hava sıcaklığının da düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çaykara ilçesindeki Haldizen ve Limonsuyu yaylaları, Maçka'daki Kurugöl Yaylası ve Araklı ilçesindeki Türkeli Mahallesi ve civardaki yaylalar, yağışın ardından beyaza büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Kurugöl Yaylası yolunda kamyonetiyle mahsur kalan kişinin de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

AA / Gazi Nogay - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Kurugöl, kar, Güncel, Haberler

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