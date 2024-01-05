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Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası yaylalar beyaz örtüyle kaplandı. Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Şalpazarı ilçe merkezinde şiddetli yağış, ilçeye bağlı Şıhkıranı mevkisinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Karayolları ekipleri, Şıhkıranı ile Sis Dağı arasındaki yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrası yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Şalpazarı ilçe merkezinde şiddetli yağış, ilçeye bağlı Şıhkıranı mevkisinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Karayolları ekipleri, Şıhkıranı ile Sis Dağı arasındaki yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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