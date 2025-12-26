Haberler

Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi

Of ilçesinde, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür ederek öğrencileri başarılarına teşvik etti.

Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği yapıldı.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.

Okul Müdürü Ali Cerrah'ın da konuşma yaptığı programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından milli şairin hayatını anlatan video sunuldu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Doğan, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

