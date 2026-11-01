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Trabzon Ortahisar'da medyaya yansıyan olayda sürücüye 180 bin lira ceza verildi

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası saldırı amacıyla aracından inen sürücüye 180 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

Trabzon'da saldırı amacıyla otomobilinden inen sürücüye 180 bin lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ortahisar ilçesindeki Akyazı Mahallesi'nde trafikte yaşanan olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce incelenen görüntülerde, sürücünün aracından inerek başka bir aracın yanına gittiği belirlendi.

Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 180 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten menedildi.

Öte yandan olay anına ilişkin görüntüler, İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundan "Trafikte öfke değil, sağduyu hakim olsun." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA
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