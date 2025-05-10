Trabzon Of'ta Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Nafiye Zırıh'a ait evde başlayan yangın, komşuların yardımıyla önlendi fakat iki ev de zarar gördü.
Trabzon'un Of ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Çatalsöğüt Mahallesi'nde Nafiye Zırıh'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki Metin Zırıh'a ait eve de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan 80 yaşındaki Nafiye Zırıh'ın, yangını fark eden komşularının yardımıyla evden çıkartıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Güncel