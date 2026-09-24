Trabzon Of'ta okullarda şiddet ve güvenlik için alınacak tedbirler görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Trabzon'un Of ilçesinde okullarda ve çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler görüşüldü.

İlçe Kaymakamı Eşref Akça başkanlığında Kaymakamlık Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki eğitimin genel durumu değerlendirildi, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar ile güvenlik tedbirleri ele alındı.

Akça, yeni eğitim öğretim yılının sorunsuz geçirilmesi için önceki yıllarda alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını belirterek, okullar ve çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade etti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, şube müdürleri Canan Çolak Seymen ve Orhan Topal ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA