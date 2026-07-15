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Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü

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Trabzon'un Of ilçesinde denize giren yabancı uyruklu 3 kişiden biri boğularak hayatını kaybetti, diğer 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Trabzon'un Of ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 1 kişi öldü, 2 kişi tedavi altına alındı.

Kıyıcık Mahallesi'nde denize giren yabancı uyruklu Bahram D. (35), Z.D. ve O.R. boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan ve sağlık ekiplerince müdahale edilen Bahram D'nin (35) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan diğer 2 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
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