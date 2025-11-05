Trabzon Milli Eğitim Müdürü Okul Ziyaretinde Bulundu

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesindeki bazı okulları ziyaret etti.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret eden Uygun, öğrencilerle sohbet etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Uygun, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.