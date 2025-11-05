Trabzon Milli Eğitim Müdürü Okul Ziyaretinde Bulundu
Hasan Uygun, Of ilçesindeki Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve öğretmenlerle eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Of ilçesindeki bazı okulları ziyaret etti.
Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 28 Şubat İlkokulu'nu ziyaret eden Uygun, öğrencilerle sohbet etti.
Öğretmenlerle de bir araya gelen Uygun, ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel