Trabzon'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle zemin katta başladı ve kısa sürede büyüyerek atölyeyi sardı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri de yönlendirildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel