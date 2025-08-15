Trabzon'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Trabzon'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle zemin katta başladı ve kısa sürede büyüyerek atölyeyi sardı. Olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.

Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, atölyeyi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
