Trabzon'da yapılacak Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nin protokolü imzalandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nin yapımı için protokol imzaladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Genç, şehre kazandırılacak merkezin Trabzon'un kültürel vizyonuna önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kültürü ve sanatsal birikimiyle öne çıkan Trabzon'u bu alanda modern bir merkezle daha da güçlendirmek istediklerini belirten Genç, "İmzaladığımız bu işbirliği protokolü şehrimizin kültür ve sanat altyapısını ileriye taşıyacak önemli bir adımdır. İnşa edeceğimiz merkezle birlikte hemşehrilerimizi daha fazla sanatsal etkinlikle buluşturacak, Trabzon'u bölgenin önemli kültür sanat merkezlerinden biri haline getireceğiz. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz ve Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise ülkenin dört bir tarafında sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sanatın birleştirici gücünü Trabzon'da daha da görünür kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Karadağlı, "Trabzon gibi köklü kültür ve sanat geçmişine sahip bir şehirde böyle bir merkezin hayata geçirilecek olması bizler için son derece kıymetlidir. Bu proje, yalnızca bir sahne kazandırmakla kalmayacak aynı zamanda sanatın toplumla daha güçlü bir bağ kurmasına da vesile olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Genç ve Karadağlı, protokolü imzaladı.