Trabzon'da yamaçta mahsur kalan kişi kurtarıldı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde arazisinde ip yardımıyla indiği yamaçtan çıkamayan E.T, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yamaçta mahsur kalan kişi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
İncesu Mahallesi'ndeki arazisinde yamaca ip yardımıyla inen E.T, yeniden yukarıya çıkamayınca burada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç ulaşımının mümkün olmadığı bölgeye yürüyen ekipler, mahsur kalan kişiye ulaştı.
E.T, ekiplerin çalışması sonucu güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum