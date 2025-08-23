Trabzon'da Yalnız Yaşayan Emekli Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki emekli öğretmen Hikmet Kaynar, evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Kaynar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

İlçenin Burunbaşı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hikmet Kaynar'a (75) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hareketsiz vaziyette buldukları Kaynar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynar'ın cenazesi, işlemlerin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

