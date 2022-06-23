Trabzon'da yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen kadın yaşamını yitirdi - Haberler

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Trabzon'da yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen kadın yaşamını yitirdi

AA - Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen kadın yaşamını yitirdi

Trabzon'un Araklı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kadın, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden kadın, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

İlçenin Yeşilyurt Mahallesi Yılantaş Yaylası'nda 51 yaşındaki Fatma Küçük, hayvanlarıyla birlikte yaklaşık 350 metrelik uçurumdan düştü.

Küçük'ün uçurumdan düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, 112 Acil Servis, AKUT, UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Düştüğü yerde yaşamını yitiren Küçük'ün cesedine ulaşan ekipler, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Küçük'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Fatma Küçük Yeşilyurt Trabzon Güncel Haberler

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