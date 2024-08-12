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Trabzon'da Uluslararası Resim Çalıştayı Son Buldu

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı'nın son gününde sergi açılışı yapıldı. Sergide en dikkat çeken eser ise Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Serdar Yılmaz'ın yaptığı 'Yusuf Dikeç' resmi oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı bitti.

Akçaabat Belediyesince organize edilen çalıştayın son gününde, Akçaabat Hamam Çimeni Çarşısı'nda, 7 ülkeden 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, serginin açılışında, Akçaabat'ın kültür ve sanat etkinlikleriyle ön planda olduğunu belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de Akçaabat'ın sanata ve sanatçıya teveccühünün yüksek seviyede olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah yakın zamanda Akçaabat'a kazandıracağımız bir müzeyle de bu eserlerin sergilenmesini sağlayacağız." dedi.

Öte yandan sergide en çok dikkat çeken resim ise Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Öğretim Görevlisi Serdar Yılmaz'ın yaptığı "Yusuf Dikeç" resmi oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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