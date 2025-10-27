Trabzon'da Turizm İçin Yeni Cep Rehberi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, "Trabzon'da Bir Mola" adlı cep rehberi oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turistlere şehirde geçirecekleri zamanı en verimli şekilde değerlendirme imkanı sunmak ve kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla cep rehberi hazırlandığı belirtildi.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca İngilizce, Rusça ve Gürcüce hazırlanan rehberin, kruvaziyer gemilerle Trabzon'a gelen ziyaretçilerin şehirle ilk temas noktasında bilgiye hızlıca ulaşmalarını hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, rehberin Trabzon Limanı'nda gemiden inen turistlere, Gürcü versiyonun da Sarp Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ziyaretçilere verildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, rehberin kentin turizm vizyonuna katkı sunacağını belirterek, "Trabzon artık sadece doğal güzellikleriyle değil, düzenli ve planlı turizm altyapısıyla da öne çıkan bir şehir olma yolunda ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.