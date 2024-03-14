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Trabzon'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Zeki Birinci yönetimindeki hafif ticari araç ile iş makinesi çarpıştı. Kazada sürücü Birinci hayatını kaybetti.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçe girişindeki tünelde, Mehmet Zeki Birinci yönetimindeki 61 FK 497 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen iş makinesi çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü Birinci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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