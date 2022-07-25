Hızla gelen teleferiğin demiri başına isabet eden kadın feci şekilde can verdi
Demirören Haber Ajansı - Yaşar Falcı - Güncel
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Trabzon'da yaşayan Hülya Cin adlı vatandaş, teleferiğin demir aksanının başına isabet etmesi sonucu feci şekilde can verdi.
TRABZON'un Hayrat ilçesinde ilkel teleferiğin çarptığı Hülya Cin (44), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hasat için Samsun'dan Hayrat'a gelen Hülya Cin, sarp arazide toplanıp, kabinine yüklenen çayları indirmek için 'varangel' olarak da bilinen ilkel teleferiği beklemeye başladı. Gönderilen teleferik, aniden hızlandı, demir aksamı Hülya Cin'e çarptı. Başından yaralanan Hülya Cin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Samsun'a gönderilecek.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Falcı - Güncel