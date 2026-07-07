Trabzon'da silahlı kavgada yaralanan çocuk hastanede öldü
Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki E.E., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gürgendağ Mahallesi'nde dün akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan E.E. (14), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Paşa G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aynı olayda Emine G. (69) hayatını kaybetmiş, Fatma E. (51) yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik