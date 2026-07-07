Haberler

Trabzon'da silahlı kavgada yaralanan çocuk hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki E.E., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gürgendağ Mahallesi'nde dün akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan E.E. (14), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Paşa G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aynı olayda Emine G. (69) hayatını kaybetmiş, Fatma E. (51) yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
CAATSA yaptırımlarının kalkması için Trump'ın onayı yetecek

Trump'ın Türkiye'ye verdiği müjde nasıl gerçekleşecek?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Mısır Teknik Direktörü Hossam Hasan, Messi ve FIFA'ya savaş açtı

Messi ve FIFA'ya savaş açtı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etti

Ankara'dayken, piyasaların uykularını kaçıracak İran kararı
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

Dün karış karış İstanbul'u gezen Başbakan, bugün de soluğu o ilde aldı
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar