Trabzon'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Toprak Kaymaları

Trabzon'da etkili yağışların ardından bazı ilçelerde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldi. Ekipler, hasar gören bölgelerde müdahale etmeye başladı.

Trabzon'da etkili yağışın ardından bazı ilçelerde toprak kaymaları oluştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gece boyunca kent genelinde süren yağışın ardından Akçaabat, Araklı, Maçka ve Şalpazarı ilçelerinde toprak kaymaları ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerinin, Şalpazarı ilçesine bağlı Doğancı ve Gökçeköy Mahalleleri, Maçka ilçesine bağlı Armağan Mahallesi ile Araklı Grup Yolu ve Hıdırnebi Yaylası güzergahındaki toprak kaymalarına müdahale ettiği ifade edildi.

Açıklamada, belediyeye bağlı tüm ekiplerin sahada bulunduğu, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" çağrı merkezini arayabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
