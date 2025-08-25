Trabzon'da Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Trabzon'da sahipsiz hayvanlarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ercan Öter, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve diğer ilgililer katıldı.

Yıldırım, hayvan haklarının korunmasının sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda toplumsal ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirterek, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmasının önemini vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'da 1344 köpeğin sahiplendirildiğine işaret ederek, hayvanların rahat bir şekilde yaşayacakları doğal yaşam alanıyla ilgili de çalışmalara başlandığını kaydetti.

Toplantıda, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, vatandaş güvenliğinin sağlanması, hayvanların sağlık ve refah şartlarının iyileştirilmesi gibi konular görüşüldü.