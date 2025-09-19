Haberler

Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullanırken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da trafik akışında aksaklıklar meydana geldi.

Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı, bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.

Bu arada, Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
