Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Vatandaşlar yağıştan korunmak için şemsiye kullandı ve iş yerlerine sığındı. Karadeniz Sahil Yolu'nda da trafik akışında aksama yaşandı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalıştı bazıları ise çevredeki iş yerlerine sığındı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel