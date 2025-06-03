Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, caddelerde su birikintilerine neden olurken, trafik akışında da aksamalara yol açtı. Belediye ekipleri su tahliyesi için çalışmalara başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı.

Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı.

Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yollarda biriken suyun tahliyesi için iş makineleri yardımıyla çalışma yapıldı.

Öte yandan il merkezinin yanı sıra ilçelerde de sağanak etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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