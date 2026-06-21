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Trabzon'da öğrenciler polis ekiplerinin yardımıyla sınav merkezlerine ulaştırıldı

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Trabzon'da YKS'nin ikinci oturumu AYT'ye geç kalma riski bulunan öğrenciler, polis ekiplerinin yardımıyla sınav binalarına ulaştırıldı. Motorize ekipler, kimliğini unutan, yanlış okula giden veya trafik nedeniyle geciken öğrencilere destek oldu.

Trabzon'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski bulunan öğrencilere polis ekipleri yardımcı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medya platformlarından yapılan paylaşıma göre, ekipler YKS öncesinde sınav merkezlerinin çevresinde güvenlik ve trafik önlemi aldı.

Sınav saatinin yaklaşmasıyla kimliğini unutan, yanlış okula giden veya trafik nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, durumu uygulama noktalarındaki ve devriyedeki polis ekiplerine bildirdi.

Motorize ekipler, sınava geç kalma riski bulunan öğrencileri okullarına ulaştırdı.

Paylaşımda, "Sınav günü yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla görevli ekiplerimiz, YKS'nin ikinci gününde de sınava yetişme riski bulunan öğrencilerimizi sınav binalarına güvenle ulaştırmıştır. Gençlerimizin geleceklerine yönelik bu kritik adımlarında yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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