Trabzon'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Büyükdere Mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel